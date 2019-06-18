الدمام 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة اليوم, مدير عام الجوازات بالمنطقة الشرقية السابق اللواء محمد بن سليمان العوفي, ومدير عام جوازات المنطقة الشرقية المعين العميد عويد بن زهزوم العنزي.وأعرب سموه عن شكره للواء العوفي على ما بذله من جهود خلال فترة عمله، متمنياً للعميد العنزي التوفيق لأداء المهمة على أكمل وجه، منوهاً سموه بما شهده عمل المديرية العامة للجوازات من تطوير خلال الفترة الماضية، سواءً عبر الخدمات الإلكترونية أو في مكاتب المديرية.وشدد سمو نائب أمير المنطقة على أهمية تطبيق خطط المواسم، والحرص على تأهيل الكوادر البشرية للتعامل مع أوقات الذروة في المكاتب والمنافذ، متمنياً سموه لمنسوبي جوازات الشرقية التوفيق.من جهته أعرب اللواء العوفي عن بالغ الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه، على لفتتهم الكريمة وغير المستغربة، وما قدماه من دعم لمنسوبي جوازات الشرقية، كما ثمن العميد عويد العنزي التوجيهات الكريمة التي تفضل بها سمو نائب أمير المنطقة الشرقية، وحرصه ومتابعته الدائمة لأعمال جوازات الشرقية.// انتهى //16:47ت م0150