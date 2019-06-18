ثقافي / المهندس ماهر عريجة نائباً للرئيس التنفيذي لعمليات الملكية الفكرية
الثلاثاء 1440/10/15 هـ الموافق 2019/06/18 م واس
الرياض 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واس
صدر قرار الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم بتعيين المهندس ماهر بن محمد عريجة نائباً للرئيس التنفيذي لعمليات الملكية الفكرية .
و يعد المهندس ماهر عريجة من القيادات الوطنية المميزة والذي يملك خبرةً واسعة في المجال المهني من أبرزها العمل في شركة أرامكو السعودية منذ عام 2000م حتى عام 2019م .
وكان قد حصل المهندس ماهر عريجة على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة بيرمنجهام.
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16:47ت م
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