الرياض 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واسصدر قرار الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم بتعيين المهندس ماهر بن محمد عريجة نائباً للرئيس التنفيذي لعمليات الملكية الفكرية .و يعد المهندس ماهر عريجة من القيادات الوطنية المميزة والذي يملك خبرةً واسعة في المجال المهني من أبرزها العمل في شركة أرامكو السعودية منذ عام 2000م حتى عام 2019م .وكان قد حصل المهندس ماهر عريجة على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة بيرمنجهام.// انتهى //16:47ت م0151