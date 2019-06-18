الاحساء 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واسافتتح وكيل محافظة الأحساء معاذ بن إبراهيم الجعفري، اليوم، البرنامج التدريبي للجان المشاركة في أعمال خرص الحبوب والثمار للعام 1440هـ، وذلك بمبنى الغرفة التجارية بالأحساء.وأكد الجعفري، أن الدولة - رعاها الله -، سعت في هذا البرنامج من باب تطبيق الشرع القويم الذي يساعد من لديهم نصاب تمر أو حبوب في تأدية الزكاة وحرص القائمين على تأدية الواجب في هذا الطقس الحار فلهم الثواب والأجر.بدوره، قال مدير مكتب وزارة المالية بالأحساء أحمد بن عبدالعزيز الجغيمان: " إننا اليوم على مشارف موسم جديد نتطلع فيه لعملاً صالحًا خالصًا لوجه الله تعالى نبتغي في الأجر والمثوبة في العمل, وماهي إلا اياما معدودة ويسير مركب زكاة التمور 1440 الذي تنطلق أعماله الميدانية بمشيئة الله خلال الأيام القليلة القادمة فنستشعر عظم هذه الفريضة التي امرنا الله بتأديتها بكل أمانة واخلاص".وبين الجغيمان، أن الأحساء منطقة زراعية شاسعة ومتباعدة وتمتلك 30 ألف حيازة زراعية تقريبا وقد بلغ لجان الخرص فيها 22 لجنة خصص منها لجنة واحدة لزكاة الأرز البلدي ويعمل بهذه اللجان 118 مشاركًا لتجوب هذه اللجان مزارع واحة الأحساء، وكل لجنة لها حدود ونطاق لتقوم بتزكية جميع المزارع المكملة النصاب الداخلة في نطاق حدودها دون تداخل أو تكرار، مبينًا أن مشروع زكاة التمور بالأحساء يشهد تطور كبير عاما بعد عام.من جانبه، نوه مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأحساء المهندس خالد بن سعد الحسيني، بالدور الكبير والفاعل الذي تقوم به وزارة الزراعة وتعاونها مع الجميع.// انتهى //16:50ت م0152