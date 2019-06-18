القاهرة 15 شوال ١٤٤٠ هـ الموافق 18 يونيو ٢٠١٩ م واسعُقد بالقاهرة الاجتماع السابع للملاحق والمستشارين الثقافيين لدول مجلس التعاون الخليجي الذي استضافته الملحقية الثقافية الكويتية، بحضور الملحق الثقافي السعودي لدى مصر الدكتور خالد بن عبدالله النامي.وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الثقافية والأكاديمية المشتركة والقضايا التعليمية والثقافية التي من شأنها أن تصب في صالح الطالب الخليجي في مصر.يأتي هذا الاجتماع امتدادًا للاجتماعات السابقة التي تناقش أوضاع الطلبة الخليجين الدارسين في الجامعات المصرية المختلفة، وحل أي معوقات تواجههم مع الجهات المختصة.// انتهى //17:59ت م0197