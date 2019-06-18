عمّان 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واساستقبل دولة رئيس مجلس الأعيان بالإنابة بالمملكة الأردنية الهاشمية سمير الرفاعي بمقر المجلس في عمّان اليوم وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأردنية في مجلس الشورى برئاسة معالي الأستاذ صالح بن منيع الخليوي، بحضور سمو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود، وذلك في إطار زيارته الرسمية التي يقوم بها الوفد للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة حاليًا.ورحب رئيس مجلس الأعيان الأردني بالإنابة بالوفد ، مؤكدًا عمق العلاقة الأخوية التي تجمع البلدين تحت قيادتيهما، موضحًا أن هذه العلاقات تعد نموذجًا يحتذى به في العلاقات العربية العربية والتعاون والعمل العربي المشترك.وأشار دولته إلى أهمية هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات.وهنأ دولة رئيس مجلس الأعيان الأردني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على نجاح قمم مكة، منوهًا بمواقف المملكة العربية السعودية للأردن لتجاوز أزمته الاقتصادية من خلال المنحة الخليجية.من جانبه، نقل رئيس وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأردنية صالح بن منيع الخليوي لدولته تحيات معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن إبراهيم بن محمد آل الشيخ، معربًا عن سعادته والوفد المرافق له بزيارة الأردن ومجلس الأعيان الأردني، مؤكداً أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والمجلسين بما يخدم المصالح المشتركة.وأشاد الخليوي بالزيارة المثمرة لدولة رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل بن عاكف الفايز التي كان من نتائجها توقيع مذكرة تعاون بين مجلس الأعيان ومجلس الشورى.بدوره، أكد سمو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود أن مواقف البلدين الشقيقين متطابقة كثيرًا تجاه العديد من قضايا الأمة، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود وتعزيز التعاون بينهما لمواجهة بعض التحديات التي تواجه أمن واستقرار المنطقة، مشيرًا في هذا الصدد إلى محاولات إيران لزعزعة الأمن في العالم العربي والعالم.وفي نهاية اللقاء تم تبادل الهدايا التذكارية بين الجانبين وتم التقاط الصور التذكارية.حضر الاستقبال رئيس اللجنة الخارجية بمجلس الأعيان ناصر اللوزي وعدد من أعضاء مجلس الأعيان الأردني.// انتهى //17:59ت م0198