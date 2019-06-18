الرياض 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واسيعقد المركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني والمهني "مسار" يوم غد الاربعاء دورة تدريبية بعنوان نظام الجودة في الاعتماد (أنظمة الجودة الداخلية والخارجية) والتي تستمر لمدة يومين بحضور عدد من مسؤولي الجودة والاعتماد في عدد من متشآت التدريب، والمختصين في هذا المجال وذلك في مقر المركز بمدينة الرياض.وتهدف الدورة إلى إكساب المشاركين المعارف الأساسية لبناء نظام جودة لمؤسساتهم التدريبية ومعرفة أهم مكونات أنظمة الجودة، والتعرف على أنظمة جودة تدريبية محلية ودولية مختلفة، ومعرفة نظام ومعايير الجودة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني والمهني، ودور نظام الجودة في الاعتماد.ويأتي عقد هذه الدورة التدريبية ضمن سلسلة البرامج التدريبية التي ينفذها مركز مسار ضمن خطته التدريبية لعام 2019م.// انتهى //18:07ت م0200