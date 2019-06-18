عرعر 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واسنفذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودية بمنطقة الحدود الشمالية أمس ورشة عمل بعنوان "المسعف الإلكتروني " لقيادات المنطقة والقيادة الميدانية ومدراء المراكز وذلك في مقرع الفرع بمدينة عرعر ، وشملت الورشة شرح وتطبيق عملي على عمل التقنية الجديدة لرفع كفاءة العمل الاسعافي وتسهيل إجراءات وصول الفرق الإسعافية للمستشفيات وسرعة تقديم الخدمة الإسعافية.وأوضح الفرع أن الورشة لمدة يوم واحد بهدف تعريف الموظفين على ألية عمل المسعف الالكتروني.// انتهى //18:11ت م0201