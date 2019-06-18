نيروبي 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واسسلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 120 طناً من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في جمهورية كينيا، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كينيا محمد عبدالغني خياط وممثلي وزارة المالية.ووقعّ على مذكرة تسلّم الشحنة من فريق المركز نائبة مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في كينيا لارا فوسا، حيث تعدّ هذه الشحنة التي سُلمّت اليوم جزءاً من تبرع المملكة لبرنامج الأغذية العالمي الذي سيتولى مسؤولية توزيعها على اللاجئين في كينيا.وعبرت لارا فوسا عن شكرها للمملكة لدعمها السخي للبرنامج في مختلف دول العالم وما تقدمه من تبرع مهم لا سيما في دول الشرق الأوسط وكينيا والذي يعود لعقد من الزمن ، مشيرة إلى أن كمية التمور التي استملت اليوم ستوزع خلال هذا الشهر على اللاجئين في كينيا.//انتهى//18:12ت م0204