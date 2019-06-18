سكاكا 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واستفقد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف الشيخ محمد بن عمر السائح اليوم إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة طبرجل يرافقه مساعد المدير العام لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد بالجوف إبراهيم بن نزال السليمان، التقيا خلالها بمدير الإدارة المهندس عبدالرحمن بن سليم الشراري , ومنسوبي الفرع.واطلع الشيخ السائح على الأقسام والمكاتب وتابع سير العمل ، حاثاً الموظفين على مضاعفة العمل وسرعة إنجاز المهام.بعد ذلك عقد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف لقاءً مع خطباء الجوامع في المحافظة تناول فيه أهمية العناية بخطبة الجمعة وأن الخطيب مستأمن على عقول الناس وتعليمهم العقيدة الصحيحة القائمة على الوسطية والاعتدال والتحذير من الغلو والتطرف والإرهاب ، وتفقيه الناس في أمور دينهم ، والعمل على تحقيق أهداف ورسالة الوزارة التي تواكب رؤية المملكة ٢٠٣٠.وأشار السائح إلى أن الجولة تأتي بتوجيهات معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي يؤكد على أهمية اكتمال الخدمات لبيوت الله والعناية بالدعوة إلى الله والإسهام في نشر الوسطية والاعتدال تحقيقاً لرؤى وتطلعات القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.عقب ذلك تفقدا عدداً من الجوامع بالمحافظة والوقوف على احتياجاتها.// انتهى //18:12ت م0205