رأس تنورة 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واسأنهت بلدية محافظة رأس تنورة ، أعمال تطوير وزراعة جانبي طريق الملك عبدالعزيز "المدخل الرئيس للمحافظة" , وذلك ضمن أهداف وخطط البلدية لزيادة رقعة المسطحات الخضراء وإضفاء لمسة جمالية لمدخل المحافظة ، التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة للمحافظة.وأكد رئيس بلدية رأس تنورة المهندس بندر بن إبراهيم السبيعي أن أعمال التطوير كافة ، تدخل ضمن استراتيجيات البلدية الرامية إلى زيادة الرقعة الخضراء وتحسين وتجميل المداخل الرئيسة للمحافظة.وأشار إلى أنه جرى البدء بأعمال التطوير منذ شهر جمادى الآخر للعام الجاري ، حيث جرى تقسيم المبادرة إلى ثلاثة مراحل ، مبيناً أن المرحلة الأولى جرى فيها ردم جانبي الطريق ، وردم الجانب الأيمن من الطريق "خط الدخول" بكمية 14190م3 , والجانب الأيسر "خط الخروج" بكمية 12189 م3 , بحيث يصبح إجمالي كميات الردم للموقع كاملاً 26379 م3.وأبان أن المرحلة الثانية ، جرى فيها تمديد شبكات الري للخطوط الرئيسة والفرعية ونقاط الأشجار والرشاشات والمحابس ، حيث جرى تمديد خطوط رئيسة وفرعية لخط الدخول بطول 4000 م.ط , وعدد 44 محبس تحكم و 317 نقطة خاصة بالأشجار، ولخط الخروج بطول 4500 م.ط , وعدد 75 محبس تحكم و 411 نقطة خاصة بالأشجار ليصبح الإجمالي 8500 م.ط خطوط رئيسية و728 نقطة خاصة للأشجار , ورشاش قطر 3.5 مربع جرى تركيب منه في خط الدخول 3500 والخروج 4500 ليصبح المجموع 8000 رشاش.وفي المرحلة الثالثة جرى فيها تسوية الموقع وتسميدها ومن ثم البدء بزراعة الأشجار والمسطح الأخضر , حيث جرى زراعة عدد 317 شجرة متنوعة , وزراعة 12000م2 من المسطح الأخضر لخط الدخول , وعدد 411 شجرة و15000 م2 مسطح أخضر لخط الخروج ليصبح إجمالي ما جرى زراعته بالموقع 728 شجرة متنوعة و27000 م2 كمسطح أخضر , فيما جرى تدعيم الأشجار بعدد 728 سانداً خشبياً بطول 4م.وأكد السبيعي أن خطط التحسين والتطوير وتنسيق المواقع وتشجيرها مستمرة في المحافظة سعياً لزيادة أكبر قدر ممكن من المساحات الخضراء للإسهام في حماية البيئة والحد من التلوث ولتحسين البيئة المناخية وتوفير الظلال من خلال إطلاق الحملات الزراعية ، داعياً جميع المواطنين والمقيمين في المحافظة للحفاظ على الممتلكات العامة لتخدم الجميع.// انتهى //18:13ت م0206