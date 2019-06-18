الرياض 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واسيخوض نادي أوراوا ريد دايموندز الياباني مواجهة قوية أمام ضيفه أولسان هيونداي الكوري الجنوبي غداً على ستاد سايتاما 2002 في سايتاما اليابانية، ضمن ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال آسيا 2019.وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الأربعاء المقبل على ستاد مونسو في أولسان.ويملك الفريقان سجلاً مميزاً في البطولة، حيث توج أوراوا ريدز باللقب عامي 2007 و2017، في حين حصل أولسان على الكأس عام 2012.ويدخل أوراوا المباراة بعدما حقق الفوز على ساغان توسو 2-1 في الدوري المحلي يوم السبت الماضي، في حين تغلب أولسان على باهانغ ستيلر 1-0.وكان أولسان هيونداي تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 11 نقطة من ست مباريات، مقابل 9 نقاط لشنغهاي اس آي بي جي الصيني و8 لكاوازاكي فرونتال الياباني و3 لسيدني الأسترالي, في المقابل حصل أوراوا ريدز على المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 10 نقاط من ست مباريات، بفارق ثلاث نقاط خلف تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي المتصدر، مقابل 7 نقاط لبكين الصيني و4 لبوريرام يونايتد التايلاندي.// انتهى //18:17ت م0208