الرياض 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واستقام غداً مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لمناطق وسط وجنوب وشرق آسيا في كأس الاتحاد الآسيوي 2018.ويتأهل بطل كل منطقة (صاحب المركز الأول في المجموعة الخاصة بكل منطقة من مناطق الوسط والجنوب والشرق) إلى الدور قبل النهائي للمناطق الذي يضم أيضاً بطل منطقة آسيان، الذي سيتحدد من خلاله الفريق المتأهل لمواجهة بطل غرب آسيا في نهائي البطولة.ولحساب منطقة وسط آسيا "المجموعة الرابعة" يتطلع نادي الاستقلال الطاجيكي متصدر المجموعة لاستعادة توازنه عندما تقابل خارج ملعبه مع مواطنه خوجاند يوم الأربعاء على استاد الاستقلال في خوجاند.ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة غداً التين عسير التركماني مع ضيفه دوردوي القرغيزي على استاد كوبيتداغ في عشق أباد.ويتصدر الاستقلال ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من أربع مباريات، مقابل 6 نقاط لالتين عسير و4 لكل من خوجاند ودوردوي.وتقام الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم 26 يونيو، حيث يلتقي الاستقلال مع التين عسير في دوشانبي، ودوردوي مع خوجاند في بيشكيك.وكانت الجولة الأولى شهدت فوز الاستقلال على خوجاند 3-0 في دوشانبي وتعادل دوروي مع التين عسير 1-1 في بيشكيك، في حين شهدت الجولة الثانية فوز خوجاند على دوردوي 3-1 في خوجاند وتعادل التين عسير مع الاستقلال 1-1 في عشق أباد، وشهدت الجولة الثالثة فوز الاستقلال على دوردوي 4-1 في دوشانبي وتعادل خوجاند مع التين عسير 0-0 في خوجاند، وشهدت الجولة الرابعة فوز التين عسير على خوجاند 1-0 في عشق أباد ودوردوي على الاستقلال 2-1 في بيشكيك.ولمنطقة جنوب آسيا "المجموعة الخامسة" يطمح أبهاني الأفغاني في مواصلة النتائج القوية عندما يتقابل مع ضيفه مانانغ مارشيانغدي من نيبال يوم الأربعاء على استاد بانغاباندو في دكا.ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة غداً مينرفا بنجاب الهندي مع مواطنه تشيانيين على استاد انديرا غاندي في غواهاتي.ويتصدر تشينايين ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من أربع مباريات، بفارق الأهداف أمام أبهاني، مقابل 4 نقاط لمينرفا بنجاب ونقطتين لمانانغ مارشيانغدي.وتقام الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم 26 يونيو، حيث يلتقي مينرفا بنجاب مع أبهاني في غواهاتي، ومانانغ مع تشينايين في كاتماندو.وكانت الجولة الأولى شهدت فوز أبهاني على مانانغ 1-0 في كاتماندو وتعادل تشينايين مع مينرفا بنجاب 0-0 في أحمد أباد، في حين شهدت الجولة الثانية فوز تشينايين على مانانغ 2-0 في أحمد أباد وتعادل أبهاني مع مينرفا بنجاب 2-2 في دكا، وشهدت الجولة الثالثة فوز تشينايين على أبهاني 1-0 في أحمد أباد وتعادل مينرفا بنجاب مع مانانغ 2-2 في بوبانيسوار، وشهدت الجولة الرابعة فوز أبهاني على تشينايين 3-2 في دكل وتعادل مانانغ مع مينرفا بنجاب 1-1 في كاتماندو.ولمنطقة شرق آسيا "المجموعة التاسعة "يتطلع 25 نيسان الكوري الشمالي لحصد الفوز الخامس على التوالي عندما يتقابل مع ضيفه هانغ يوان من الصين تايبيه على استاد كيم ايل سونغ في بيونغ يانغ.ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة غداً ووفو تاي بو من هونغ كونغ مع مواطنه كيشتشي على ستاد مونغكوك في هونغ كونغ.ويتصدر 25 نيسان ترتيب المجوعة برصيد 12 نقطة كاملة من أربع مباريات، مقابل 6 نقاط لكل من ووفو تاي بي وكيتشي ولا شيء لهانغ يوان.وتقام الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم 26 يونيو، حيث يلتقي كيتشي مع 25 نيسان في هونغ كونغ، وهانغ يوان مع ووفو تاي بو في تايبيه.وكانت الجولة الأولى شهدت فوز 25 نيسان على هانغ يوان 3-0 في هسينتشو وووفو تاي بو على كيتشي 4-2 في هونغ كونغ، في حين شهدت الجولة الثانية فوز 25 نيسان على كيتشي 2-0 في بيونغ يانغ ووفو على هانغ يوان 4-2 في هونغ كونغ، وشهدت الجولة الثالثة فوز 25 نيسان على ووفو تاي بو 3-1 في هونغ كونغ وكيتشي على هانغ يوان 3-0 في هونغ كونغ، وشهدت الجولة الرابعة فوز 25 نيسان على ووفو 4-0 في بيونغ يانغ وكيتشي على هانغ يوان 2-1 في تايبيه.// انتهى //18:17ت م0209