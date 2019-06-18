الرياض 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واسيلتقي شنغهاي اس آي بي جي الصيني مع ضيفه تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي غداً على استاد مدينة شنغهاي، ضمن ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال آسيا 2019.وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الأربعاء المقبل على استاد كأس العالم في جيونجو الكورية الجنوبية.ويطمح شنغهاي في رد اعتباره بعدما خسر في دور الـ16 قبل ثلاث سنوات أمام تشونبوك موتورز بنتيجة 0-5.وبرز في صفوف الفريق الصيني البرازيلي أوسكار الذي سجل ثلاثة أهداف في مرمى أولسان هيونداي بالجولة الأخيرة من الدور الأول.فيما يدخل شنغهاي المباراة بعد خسارته على أرضه أمام غوانغزهو ايفرغراند 0-2 يوم الجمعة بالدوري المحلي، حيث تراجع للمركز الثالث في الترتيب, في المقابل سجل كيم شين-ووك الهدف الوحيد لتشونبوك الذي حقق الفوز على اينشيون يونايتد 1-0 يوم السبت، وهو الفوز الخامس على التوالي.ويملك تشونبوك موتورز سجلاً مميزاً في البطولة، حيث تأهل 11 مرة إلى الأدوار الإقصائية، وتوج باللقب مرتين عامي 2006 و2016.وكان تشونبوك موتورز تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 13 نقطة من ست مباريات، مقابل 10 نقاط لأوراوا ريدز دايموندز الياباني و7 لبكين الصيني و4 لبوريرام يونايتد التايلاندي.في المقابل حصل شنغهاي على المركز الثاني في المجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط من ست مباريات، بفارق نقطتين خلف أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، مقابل 8 نقاط لكاوازاكي فرونتال الياباني و3 لسيدني الأسترالي.// انتهى //18:25ت م0211