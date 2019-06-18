الخرطوم 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واسأعلنت الإدارة الأهلية في عموم السودان بالخرطوم تفويض المجلس العسكري الانتقالي تفويضاً مطلقاً بتشكيل أجهزة المرحلة الانتقالية تشريعية وتنفيذية بالتشاور مع القوى السياسية دون إقصاء لأحد.وحمّل السلطان أحمد حسين دينار خلال مخاطبته اليوم ملتقى الإدارة الأهلية في عموم السودان المجلس العسكري الانتقالي الذي خاطبه نائب رئيس المجلس العسكرى الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) أمانة السيادة الوطنية، وأن تكون سلطة وطنية خالصة وبإرادة سياسية قوية لا تلين للتدخلات الخارجية.وأشاد بالقوى الثورية الفاعلة وكل من أسهم في العمل الوطني في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ السودان، قائلاً: إنه ليس للإدارة الأهلية حزب، وأن حزبها الوطن والشعب، وحيّا المجلس العسكري الانتقالي والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والشرطية ودورها الكبير في حفظ الأمن والسلامة.وكانت مفاوضات المجلس العسكري مع قوى الحرية والتغيير وصلت لطريق مسدود.// انتهى //19:28ت م0218