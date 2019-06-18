الرياض 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واسالتقى نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح اليوم السفير الصيني لدى بلاده كانغ يونغ لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية والعلاقات الثنائية بين البلدين.وأشاد نائب الرئيس اليمني خلال اللقاء بدعم الصين للشرعية ولأمن واستقرار اليمن، منوهاً إلى متانة العلاقات بين البلدين والشعبين, ومستوى التعاون الذي شمل مختلف المجالات التنموية.واستعرض الفريق محسن خلال اللقاء عدداً من القضايا والموضوعات السياسية والميدانية وفي مقدمتها العراقيل التي تضعها الميليشيات الحوثية الانقلابية في طريق تنفيذ تفاهمات استوكهولم.من جهته، أكد السفير الصيني موقف بلاده الثابت وحرصها على أمن واستقرار اليمن وإرساء السلام الدائم فيه والعمل على إنهاء معاناة اليمنيين والحد من تدهور الأوضاع الإنسانية.// انتهى //19:47ت م0220