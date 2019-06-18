الرياض 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واسفاز فريق كاشيما انتليرز الياباني حامل اللقب على نظيره سانفريس هيروشيما الياباني بهدف دون رد اليوم على استاد كاشيما ، ضمن ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2019 .وتقام مباراة الإياب بين الفريقين الثلاثاء المقبل على استاد مدينة هيروشيما .وكان سانفريس هيروشيما تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 15 نقطة ، مقابل 10 نقاط لغوانغزهو ايفرغراند الصيني و9 لدايغو الكوري الجنوبية ونقطة واحدة لملبورن فيكتوري الأسترالي ، في المقابل حصل كاشيما انتليرز على المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 10 نقاط ، بفارق نقطة واحدة عن شاندونغ لونينغ الصيني المتصدر، مقابل 8 نقاط لغيونغنام الكوري الجنوبي و4 لجوهور دار التعظيم الماليزي .// انتهى //20:17ت م0229