رياضي / ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال آسيا : كاشيما الياباني حامل اللقب يتغلب هيروشيما
الثلاثاء 1440/10/15 هـ الموافق 2019/06/18 م واس
الرياض 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واس
فاز فريق كاشيما انتليرز الياباني حامل اللقب على نظيره سانفريس هيروشيما الياباني بهدف دون رد اليوم على استاد كاشيما ، ضمن ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2019 .
وتقام مباراة الإياب بين الفريقين الثلاثاء المقبل على استاد مدينة هيروشيما .
وكان سانفريس هيروشيما تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 15 نقطة ، مقابل 10 نقاط لغوانغزهو ايفرغراند الصيني و9 لدايغو الكوري الجنوبية ونقطة واحدة لملبورن فيكتوري الأسترالي ، في المقابل حصل كاشيما انتليرز على المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 10 نقاط ، بفارق نقطة واحدة عن شاندونغ لونينغ الصيني المتصدر، مقابل 8 نقاط لغيونغنام الكوري الجنوبي و4 لجوهور دار التعظيم الماليزي .
// انتهى //
20:17ت م
0229