تبوك 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واسدشن رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمنطق تبوك المهندس صالح السهيمي أمس, برنامج "مضمار الذكاءات" الصيفي بالتعاون مع نادي الحي بثانوية أسامة بن زيد بمدينة تبوك ويستمر 4 أسابيع.وأوضح السهيمي أن فكرة البرنامج تعتمد على قياس مستوى الذكاءات عند الشابّ، وبناءً عليها يتم تقديم برامج تربوية وترفيهية و حقائب تدريبية لتطوير كل ذكاء من هذه الذكاءات، مشيرا إلى أن اللجنة حريصة على إقامة دورات تنمية الذات للشباب ، واستثمار أوقات الفراغ خلال الإجازة، لتطوير مهاراتهم واحتياجاتهم في عدد من المجالات، مبيناً أن برنامج "مضمار الذكاءات" برنامج نوعي يرسخ عدد من المفاهيم العلمية ويكسب الشباب عددا من المهارات.// انتهى //20:17ت م0230