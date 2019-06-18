الرياض 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واساحتفت أندية الرياض الموسمية وأندية الحي باليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين ، الذي يوافق 15 يونيو من كل عام، حيث نظمت الأندية فعاليات متنوعة احتفاءً بكبار السن وذلك تحت شعار "أكرموا كبارنا".وتنوعت الفعاليات المختلفة، حيث قام نادي الحي بقاعدة الملك سلمان للإسناد البحري بعمل جدارية كتب فيها حقوق المسنين ،إضافة إلى عرض مقاطع فيديو توعوية عن حقوق المسنين لمرتادي النادي ، كما قام نادي الحي بثانوية اليعقوبي باستضافة عدد من كبار السن والمتقاعدين وتكريمهم عرفانا بما قدموه لوطنهم .وفي نادي الحي بعرقة نظم النادي زيارة لمجلس أبوحمدان بعرقة القديمة، الذي كان في استقبالهم مؤسس المجلس ناصر المدعج متحدثا عن عرقة القديمة والمجلس الذي تم إنشاءه منذ قرابة 35 سنة ، فيما نظم النادي بمتوسطة ابن الحاجب زيارة لدار المسنين قدموا من خلالها الهدايا للنزلاء تكريما وتقديرا لهم.وأوضح مدير عام تعليم الرياض حمد بن ناصر الوهيبي أن مشاركة وزارة التعليم ممثلة في تعليم الرياض في اليوم العالمي للتوعية بحقوق المسنين يأتي تقديرا لهذه الفئة الغالية ولدورهم الكبير في المساهمة في تنمية وطنهم الغالي ، كذلك تسليط الضوء على حقوق هذه الفئة والواجبات المترتبة على المجتمع تجاههم.وأشار إلى أن تعليم الرياض نظم عدد من الفعاليات التي تعرف بحقوقهم من خلال حسابات التواصل الاجتماعي أو من خلال الفعاليات المقدمة في أندية الحي والأندية الموسمية لتوعية الطلاب والطالبات بحقوق فئة كبار السن إضافة استضافتهم في هذه الأندية وتقديم الهدايا لهم .يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت يوم 15 يونيو يوما عالميا للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين. ويعتبر هذا اليوم الفرصة السنوية التي يرفع فيها العالم صوته معارضا إساءة معاملة بعض أجيالنا الأكبر سنا وتعريضهم للمعاناة.//انتهى//20:18ت م0231