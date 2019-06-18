الرياض 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعود بن فهد بن عبدالعزيز عضو مجلس أمناء مؤسسة الأميرة العنود الخيرية ، اليوم، "حاضنة التطوع" و مشروع "صيف العنود" .

وعبر سموه عن سعادته بإطلاق أول حاضنة تطوع على مستوى المملكة ، مقدماً شكره للأمين العام للمؤسسة الدكتور يوسف بن عثمان الحزيم وجميع المساهمين والمتطوعين.

من جهته أفاد الدكتور الحزيم أن حاضنة التطوع تُعنى بكل ما يختص بالمتطوعين بدءًا من الاستقطاب والتخطيط والتنظيم، ومروراً بالتأهيل والتوجيه والمتابعة وتقويم البرامج التطوعية عبر عمليات ونظم إدارية واضحة ومحددة.

يذكر أن "صيف العنود" الذي ينفذ في مدينة الرياض، وفي 13 منطقة تمكين المجتمع المحلي، و يهدف إلى تنمية المهارات الأساسية لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية، و يستمر على مدى 40 يوماً، في عددٍ من المجالات ومنها إدارة الذات، والتطوع وخدمة المجتمع، ومهارات الحياة، والفنون،واللغات، والإسعافات الأولية، حيث بلغ عدد المشاركين في البرنامج حتى الآن 480 مشاركاً و 150 مدرباً في مدن تمكين المجتمع المحلي، و 40 مدرباً في الرياض يقتصر على تطوير وتعليم المتدربين فقط فهو يفعّل دور التطوع كذلك عن طريق إشراك المتطوعين في مبادرات تطوعية يتم إطلاقها على فترات معينة خلال البرنامج، حيث تقدر الساعات التطوعية لصيف العنود في مدينة الرياض فقط ما يتجاوز 3.240 ساعة تطوعية، و 21.600 ساعة تطوعية في مدن التمكين

وتسعى مؤسسة العنود الخيرية لنشر ثقافة التطوع و تحفيز المتطوعين عبر إطلاقها لحاضنة التطوع و برنامج صيف العنود في مؤسسة العنود الخيرية؛ من خلال تعزيز دور الشباب السعودي في التنمية البشرية و التمكين المهني والتدريب العالي، والاستفادة من التجارب الرائدة عالمياً، وتقوية القدرات المعرفية من خلال الفرص التدريبية الرائدة المقدمة من العنود الخيرية.

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20:19ت م

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