الطائف 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واسانطلق في المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة الطائف نادي هواية ومهارة الصيفي 2019 بمشاركة أكثر من 300 مستفيد من جميع الأعمار وسط مسارات متنوعة تقدم لكل عمر.ويقدم النادي العديد من البرامج التقنية التخصصية ( محركات ومركبات وكهرباء ونجارة عامة وصيانة جوال وحاسب آلي) وباقة من الدورات المصاحبة والمفيدة مثل الخط العربي والفن التشكيلي والأمن والسلامة والإسعافات الأولية، وبرامج ترفيهية.ويقام نادي هواية ومهارة في سبع محافظات سياحية ويستمر لمدة شهر، كما يحظى بدعم صندوق المتدربين الرئيس بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.من جانبه أشاد مدير نادي هواية ومهارة بصناعي الطائف مبارك العدواني بحرص أولياء الأمور على استفادة أبنائهم من البرامج المقدمة التي اختيرت بعناية لتوافق جميع أفراد المجتمع ويحصل المشارك على شهادات حضور في الدورات الموجودة.// انتهى //20:50ت م0237