الطائف 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واسيقيم نادي الفروسية يومي الجمعة والسبت القادمين حفل سباق الخيل الثالث والرابع ضمن موسم سباقات الخيل للمصيف بالطائف لهذا العام 1440هـ، وذلك على ميدان الملك خالد للفروسية بالحوية.ويتكون حفل السباق الثالث عصر يوم الجمعة من سبعة أشواط الشوط الأول : إنتاج السعودية للخيل لم تربح "إنتاج ثلاث سنوات" ومسافته 1200 متر ومقدار جائزته 80 ألف ريال, والشوط الثاني : للأفراس إنتاج السعودية للخيل جميع الدرجات " فرس إنتاج أربع سنوات فأكثر " ومسافته 1200متر ومقدار جائزته 100 ألف ريال, أما الشوط الثالث : على هدية نادي الفروسية من 1 ــ 2 فوز "إنتاج أربع سنوات فأكثر" ومسافته 1200 متر ومقدار جائزته 120 ألف ريال, والشوط الرابع : للخيل المستورد لجميع الدرجات " ثلاث سنوات فأكثر " ومسافته 1650 متراً ومقدار جائزته 100 ألف ريال.ويأتي الشوط الخامس : إنتاج السعودية للأفراس التي لم تربح " فرس إنتاج ثلاث سنوات " ومسافته 1650 متراً ومقدار جائزته 80 ريال, أما الشوط السادس : على مساهمة نادي الفروسية لجميع الدرجات "إنتاج أربع سنوات فأكثر" ومسافته 1650 متراً ومقدار جائزته 100 ألف ريال, والشوط السابع : على إنتاج السعودية للخيل التي لم تربح إنتاج أربع سنوات إلى خمس سنوات " ومسافته 1650 متر ومقدار جائزته 80 ألف ريال.أما حفل السباق الرابع فسيقام عصر يوم السبت على كأس إمارة منطقة مكة المكرمة ،ويتكون من سبعة أشواط , الشوط الأول : للخيل المستورد من ( 0 ــ 2 فوز ) مستورد ثلاث سنوات فأكثر ومسافته 2000 متر ومقدار جائزته 80 ألف ريال, والشوط الثاني : إنتاج السعودية للخيل التي لم تربح "إنتاج سنتين" ومسافته 1200 متر ومقدار جائزته 80 ألف ريال, أما الشوط الثالث : إنتاج السعودية للخيل التي لم تربح "إنتاج ثلاث سنوات " ومسافته 1650 متراً ومقدار جائزته 80 ألف ريال, والشوط الرابع : على جائزة نادي الفروسية التقديرية لجميع الدرجات "فرس إنتاج " إنتاج ثلاث سنوات " ومسافته 1650 متراً ومقدار جائزته 110 ألف ريال.فيما يأتي الشوط الخامس على : إنتاج السعودية للأفراس التي لم تربح أربع سنوات إلى خمس سنوات ومسافته 1650 متراً ومقدار جائزته 80 ألف ريال, ويأتي الشوط السادس : على كأس إمارة منطقة مكة المكرمة لجميع الدرجات "مستورد ثلاث سنوات فأكثر "، ومسافته 1650 متراً ومقدار جائزته 120 ألف ريال, أما الشوط السابع هو : إنتاج السعودية للخيل الرابحة (1) فوز " إنتاج ثلاث سنوات " ومسافته 1650 متراً ومقدار جائزته 90 ألف ريال.// انتهى //21:17ت م0240