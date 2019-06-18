نجران 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واسدعت جامعة نجران ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، الراغبين من أفراد المجتمع للتسجيل بدوراتها الصيفية "للغة الانجليزية" للعام الجاري، ذلك بالدخول على موقع العمادة عبر الرابط الالكتروني https://training.nu.edu.sa، حيث يستمر التسجيل إلى تاريخ 28 / 11 / 1440هـ.وأوضح عميد خدمة المجتمع بالجامعة الدكتور صالح بن نمران الحارثي، أن الدورات التي ستكون في مستويات اللغة الإنجليزية للرجال والنساء، تأتي من منطلق المسؤولية المجتمعية للجامعة، وتفعيل خدمة المجتمع بالشكل الموازي لإمكانات الجامعة وأداء دورها في هذا المجال للمساعدة في النهوض بالمجتمع وتنمية قدرات أفراده.// انتهى //21:19ت م0241