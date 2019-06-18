تبوك 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واسوقع المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري في مكتبه اليوم مذكرة تعاون مع مدير مرور المنطقة العميد عبدالله بن عائض بن حويز ، لنشر ثقافة السلامة المرورية لدى جميع فئات التعليم في المنطقة والتعان المثمر في مجالات التدريب والأبحاث واستطلاعات الرأي التي تنمي الوعي المروري بأهمية السلامة المرورية وتنفيذ البرامج والفعاليات المتخصصة في هذا المجال .وأكد مدير التعليم خلال لقائه بمدير المرور بالمنطقة، أن وزارة التعليم تسعى منذ اعتماد الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية لتحقيق أهدافها وتطلعاتها، ومن أهمها خفض معدلات الوفيات والإصابات الناتجة من الحوادث المرورية، ونشر ثقافة السلامة المرورية في المجتمع التعليمي، باستهداف الفئة الأكثر عرضة للخطر وهم الطلاب والطالبات، باعتبار أن أفضل بيئة هي المدرسة كونها بيئة مناسبة للتوعية المقننة وتغطيتها للتوزيع الجغرافي للفئات المستهدفة ، مبينًا أن مذكرة التعاون مع إدارة المرور بالمنطقة تهدف إلى تنفيذ حزمة من الفعاليات والممارسات الإيجابية والقيم والرسائل والمفاهيم الخاصة بالسلامة المرورية، ونشر الوعي بأهمية السلامة المرورية في الأوساط التربوية، وتعليم النشء مبادئ ومفاهيم السلامة المرورية، وتدريب وتعويد الطلاب على الممارسات المرورية الصحيحة، وتعميق مبدأ التكامل والتعاون بين المؤسسات التربوية والأمنية.// انتهى //21:24ت م0242