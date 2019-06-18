نجران 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واسحققت الكلية التقنية بنجران، المركز الثاني بالقائمة الماسية في تفعيل أكاديمية سيسكو العالمية على مستوى المملكة.وأبان عميد الكلية التقنية بنجران، محمد بن علي الصقري أن تحقيق هذا الإنجاز يُجير لجميع منسوبي الكلية بشكل عام ولأكاديمية سيسكو بالكلية ويُعبر عن تطوير العملية التدريبية من خلال أكاديمية عالمية متخصصة.يذكر أن سيسكو أحد الشركاء الاستراتيجيين للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الهادفة للاحترافية في التدريب وفق أعلى الأسس العلمية والتدريبية وعلى أحدث التقنيات الحديثة وإعداد الكوادر الوطنية في مجال تقنية المعلومات والشبكات وتعزيز مهارات المتدربين وتأهيلهم لدخول سوق العمل.// انتهى //21:27ت م0243