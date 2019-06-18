القاهرة 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واسأدان المشاركون في أعمال الدورة السادسة عشرة لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي الصيني والدورة الخامسة للحوار الإستراتيجي، الذي استضافته مدينة أبو ظبي، الأعمال الإرهابية التي استهدفت المملكة العربية السعودية ومحطتي ضخ النفط بمنطقة الرياض والهجوم على صالة الركاب في مطار أبها الدولي، والسفن المدنية والتجارية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة وفي خليج عمان.ورأس وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماعات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية ومندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية الأستاذ أسامة بن أحمد نقلي.وشدد المشاركون في توصياتهم الختامية على ضرورة التعاون الدولي لمنع تكرار هذه الأعمال الإرهابية لأنها تشكّل تهديداً لأمن الملاحة البحرية الدولية ولإمدادات الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي وتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة وانتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.ودعا المجتمعون الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وأمانة الجانب الصيني للمنتدى بوزارة الخارجية الصينية إلى تكثيف جهودهما بالتنسيق مع الجهات المعنية في الأردن "الدولة المضيفة" للإعداد والتحضير الجيّد لعقد الدورة التاسعة للاجتماع الوزاري للمنتدى في الأردن عام 2020 م التي يسبقها عقد الدورة السابعة عشرة لكبار المسؤولين للمنتدى والدورة السابعة للحوار السياسي الإستراتيجي على مستوى كبار المسؤولين في إطار التحضير للاجتماع الوزاري.// انتهى //21:34ت م0246