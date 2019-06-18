أبوظبي 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واستلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.وبحث الجانبان خلال الاتصال، علاقات الصداقة المتميزة التي تجمع البلدين وفرص تنمية وتطوير أوجه التعاون والعمل المشترك بينهما بما يعزز شراكتهما الاستراتيجية ويحقق المصالح المتبادلة للبلدين خاصة في المجالات الثقافية والتعليمية والاقتصادية والتكنولوجية والسياسية.واستعرض الجانبان مجمل القضايا وآخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وأكدا على أهمية تكثيف جهود ومساعي المجتمع الدولي والتعاون المشترك لتعزيز السلم والاستقرار في دول المنطقة والعالم حتى تنعم شعوبها بالأمان والتقدم والازدهار.// انتهى //21:36ت م0247