واشنطن 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واسأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم أن حماية خطوط الملاحة الدولية هي مسؤولية دولية مشتركة.وأوضح بومبيو في مؤتمر صحفي من مقر القيادة الوسطى في تامبا بولاية فلوريدا أن الولايات المتحدة ستقوم بدورها, وحماية خطوط الملاحة الدولية هي مسؤولية دولية مشتركة، مبيّنًا أن محادثات مكثفة تجري مع القيادة الوسطى على المستوى التكتيكي بشأن الوضع في الخليج.وشدد الوزير الأمريكي أن تصرف إيران بهذه الطريقة ليس من مصلحتها وأن إدارة الرئيس دونالد ترامب قادرة على مواجهة هذا التحدي، مشيرًا إلى أن واشنطن ستستمر في تزويد الأطراف كافة بالمعلومات المتوافرة حول الهجمات التي تعرضت لها ناقلات النفط في الخليج.// انتهى //21:39ت م0248