الأمم المتحدة 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واسأطلق الأمين العام للأمم المتحدة اليوم إستراتيجية وخطة عمل الأمم المتحدة بشأن خطاب الكراهية الذي وصفه بأنه اعتداء على التسامح وحقوق الإنسان الذي يهدف لتعميق فهم جميع كيانات الأمم المتحدة بتأثير الخطاب الذي يحضّ على الكراهية، وكيفية معالجته بشكل أكثر فعالية من خلال عملها.وقال الأمين العام في إحاطة غير رسمية للدول الأعضاء بقاعة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالمقر الدائم بنيويورك :إن "خطاب الكراهية هو بحد ذاته هجوم على التسامح والإدماج والتنوّع وجوهر معايير ومبادئ حقوقنا الإنسانية"، مضيفًا "مع وصول قنوات جديدة لخطاب الكراهية إلى جمهور أوسع من أي وقت مضى وبسرعة البرق نحن جميعًا - الأمم المتحدة والحكومات وشركات التكنولوجيا والمؤسسات التعليمية - نحتاج إلى تصعيد استجاباتنا".وأضاف الأمين العام أنّ الإستراتيجية وخطة عمل الأمم المتحدة على نطاق المنظومة تهدف لتعزيز جهود الأمم المتحدة لمعالجة الأسباب الجذرية للخطاب الذي يحضّ على الكراهية وتمكين الأمم المتحدة من الاستجابة بفعالية لتأثير خطاب الكراهية على المجتمعات.وحثّ الأمين العام الدول الأعضاء والشركاء جميعهم على دعم مستشاره الخاص، الذي سيكون جهة التنسيق لتنفيذ خطة العمل الجديدة.// انتهى //22:41ت م0252