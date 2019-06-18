إسلام آباد 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واسأكد الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي أن التعاون الدفاعي والاقتصادي بين باكستان والصين مهم لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.صرح بذلك خلال لقاءه اليوم في القصر الرئاسي بإسلام آباد قائد الجيش الصيني الجنرال هان ويغيو الذي يزور باكستان.وأكد الرئيس الباكستاني عزم بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع الصين ونقلها إلى آفاق أرحب من التعاون في مختلف المجالات.// انتهى //22:42ت م0253