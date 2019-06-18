سياسي / الرئيس الباكستاني يعتبر علاقات بلاده بالصين مهمة للاستقرار الإقليمي
الثلاثاء 1440/10/15 هـ الموافق 2019/06/18 م واس
إسلام آباد 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واس
أكد الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي أن التعاون الدفاعي والاقتصادي بين باكستان والصين مهم لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
صرح بذلك خلال لقاءه اليوم في القصر الرئاسي بإسلام آباد قائد الجيش الصيني الجنرال هان ويغيو الذي يزور باكستان.
وأكد الرئيس الباكستاني عزم بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع الصين ونقلها إلى آفاق أرحب من التعاون في مختلف المجالات.
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