إسلام آباد 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واسوقعت باكستان اتفاقية مع البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 918 مليون دولار، لدعم برنامج توليد الإيرادات وتنمية التعليم العالي في البلاد.وجرت مراسم التوقيع على الاتفاقية في إسلام آباد اليوم، إذ وقعها عن الجانب الباكستاني وكيل وزارة الشؤون الاقتصادية نور أحمد، وعن جانب البنك الدولي مدير عملياته في باكستان باثموتو ايلانغوان.// انتهى //23:01ت م0255