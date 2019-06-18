لندن 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واسأنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على ارتفاع.وصعد مؤشر (يورو ستوكس ٥٠) القياسي بنسبة 2.06 في المئة، ليغلق عند مستوى ٣٤٥٢.٨٩ نقطة، فيما حقق مؤشر (داكس) الألماني زيادة بمقدار ٢٤٥.٩٣ نقطة، ليصل لمستوى ١٢٣٣١.٧٥ نقطة.وارتفع مؤشرا (اي بي اي اكس ٣٥) الإسباني و (اي ايه كس) الهولندي بمقدار ١٠٩.٠ نقطة و٧.٩٣ نقطة على الترتيب.// انتهى //23:18ت م0257