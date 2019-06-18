الرياض 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واساختتم المنتخب السعودي للجوجيتسو مشاركته في بطولة غراند سلام - أبوظبي، والمقامة في العاصمة الروسية موسكو، بتحقيق إنجاز على المستوى العالمي باحتلاله المركز الرابع من بين 35 دولة مشاركة في البطولة .وجاء تحقيق الأخضر لهذا الإنجاز بعد أن حقق لاعبوه 5 ميداليات " ذهبية، وثلاث فضيات، وبرونزية " ،حيث جاءت الذهبية عن طريق مساعد الطريف ونال الفضة حاتم الغامدي وأسامة قنديل وفيصل الفرد ، فيما حقق فارس كشميري الميدالية البرونزية .وشارك في تتويج الأبطال وتقديم التهنئة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى روسيا معضد الخييلي الذي تمنى التوفيق للاعبين السعوديين والمزيد من الانتصارات في بطولات أخرى قارية ودولية.// انتهى //23:19ت م0258