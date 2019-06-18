إسلام آباد 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واسالتقى وكيل وزارة الدفاع الباكستانية إكرام الحق اليوم في مكتبه بمقر وزارة الدفاع الباكستانية بمدينة راولبندي وكيل وزارة الدفاع العراقية علي محمد سالم الذي يزور باكستان حاليًا.وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز وتطوير العلاقات الدفاعية بين باكستان والعراق.وأطلع المسؤول العراقي نظيره الباكستاني على العمليات المختلفة التي قامت بها القوات المسلحة العراقية للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي على مدى السنوات الثلاثة الماضية، فضلاً على الوضع الأمني الراهن في العراق، والجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لإعادة التأهيل وتطوير البنية التحتية في المناطق المتضررة.من جانبه، أشاد إكرام الحق بالإنجازات التي حققتها القوات المسلحة العراقية للقضاء على عناصر تنظيم داعش الإرهابي، مؤكدَا حرص باكستان لتعزيز الروابط الدفاعية مع العراق، واستعدادها على توفير التدريب للقوات المسلحة العراقية في إطار التعاون القائم بين البلدين.// انتهى //23:32ت م0259