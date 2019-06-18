‏ظهران الجنوب 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واسدشن محافظ ظهران الجنوب محمد فلاح القرقاح اليوم ، ، انطلاق قافلة الصيف السياحية للمواقع الأثرية والتراثية في المحافظة ، بحضور رؤساء ومدراء الدوائر الحكومية .واشتملت جولة القافلة على جولات في قرى الحوزة وحيدان والقصر التراثي وقصر ومتحف الطلحة وطريق الفيل في المصلولة جنوب المحافظة.وأوضح محافظ ظهران الجنوب أن القافلة السياحية تأتي ضمن مبادرة "حسن الوفادة" التي وجه بتنفيذها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، مشيراً إلى أن من أهم نتائج هذه المبادرة هو إعادة القرى الأثرية إلى الواجهة السياحة في المحافظة .وقال : إن الأعداد الكبيرة من السياح والزوار خاصة في الصيف يحرصون على زيار تلك القرى الأثرية والتجول فيها، خاصة قرى الحوزة في السوق القديم، ووحيدان ودار العرق بآل المؤنس, مشيراً إلى أن برنامج "القافلة السياحية" تنفذ كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع وهي عبارة عن رحلة سياحية للزوار والسياح للمواقع والقرى الأثرية والسياحية بالمحافظة من خلال سيارات مخصصة لذلك ويقوم عليها مرشدين سياحين.//انتهى//23:51ت م0260