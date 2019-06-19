الرياض 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واساُنتخب فهد بن سعد بن نافل رئيسا لنادي الهلال لمدة 4 سنوات مقبلة عقب الانتخابات التي شهدها مقر النادي اليوم ، وضمت قائمته لمجلس الإدارة سلطان بن حسن بن سعد بن سعيد، وسلمان بن أحمد بن صالح التويجري، وسليمان بن ناصر جبران الهتلان، وفيصل غشيان وفهد المفرج .وحصلت قائمة فهد بن نافل على 15061 صوتًا، بينما حصلت قائمة موسى الموسى على 612 صوتًا، ليفوز بن نافل برئاسة الهلال لمدة 4 سنوات .// انتهى //00:10ت م0262