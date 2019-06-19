رياضي / انتخاب فهد بن سعد بن نافل رئيسًا لنادي الهلال لمدة 4 سنوات
الأربعاء 1440/10/16 هـ الموافق 2019/06/19 م واس
الرياض 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واس
اُنتخب فهد بن سعد بن نافل رئيسا لنادي الهلال لمدة 4 سنوات مقبلة عقب الانتخابات التي شهدها مقر النادي اليوم ، وضمت قائمته لمجلس الإدارة سلطان بن حسن بن سعد بن سعيد، وسلمان بن أحمد بن صالح التويجري، وسليمان بن ناصر جبران الهتلان، وفيصل غشيان وفهد المفرج .
وحصلت قائمة فهد بن نافل على 15061 صوتًا، بينما حصلت قائمة موسى الموسى على 612 صوتًا، ليفوز بن نافل برئاسة الهلال لمدة 4 سنوات .
// انتهى //
00:10ت م
0262