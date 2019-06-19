لندن 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واسفاز وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون اليوم في الجولة الثانية لتصويت نواب حزب المحافظين الحاكم لاختيار خليفة لرئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي.وحلّ بوريس جونسون في المركز الأول بحصوله على 126 صوتًا، فيما حل خليفته في وزارة الخارجية جيريمي هانت ثانيًا بواقع 46 صوتًا، ووجاء وزير البيئة الحالي مايكل غوف ثالثاً بـ41 صوتًا.وشارك في عملية التصويت النواب المحافظون في مجلس العموم وعددهم 313 عضواً وذلك لأن حزب المحافظين هو الحزب الذي فاز بالانتخابات التي جرت عام 2017.وعندما تنتهي جولات التصويت في البرلمان لفرز آخر مرشحين اثنين بأكبر تأييد بين النواب سيتم إحالة التصويت على أحدهما إلى ناخبي الحزب المسجلين رسميًا وعددهم نحو 160 ألف ناخب موزعين على مختلف المناطق في بريطانيا لرئاسة الحزب.// انتهى //00:11ت م0263