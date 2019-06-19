حفر الباطن 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واسأكد معالي مدير جامعة حفر الباطن الدكتور محمد بن عبد الله آل ناجي ، أهمية المؤتمر الدولي الأول لعلم النفس الرياضي التطبيقي بعنوان (الواقع ... والطموح) ، الذي تنظمه الجامعة في الـ 16 من ربيع الأول 1441هـ الموافق 13 نوفمبر 2019م ، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ، كونه يتبنى واحداً من الموضوعات المتخصصة التي تربط بين البدن والعقل وهما محور الحياة الجامعية التي تفرض على الجميع العمل لتحقق لطلاب الجامعة فرص الاندماج في الأنشطة البدنية والرياضية التي تساعدهم على اكتساب أعلى مستويات اللياقة البدنية والصحية، والمساهمة في دعم القيم الأخلاقية الإيجابية وتعزز الانتماء والولاء لوطنهم .وأوضح معاليه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم ، بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب والطالبات وعدد من الإعلاميين وممثلي الأندية الرياضية ، أن المؤتمر الدولي النوعي يأتي مواكبًا لرؤية المملكة 2030، ويهتم بالجانب المعرفي والمهني لحقل معرفي جديد مهم وجانب حيوي من جوانب الحياة الانسانية، وهو (علم النفس الرياضي التطبيقي)، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر سيكون بإذن الله نواة لوضع مرجعية علمية ومهنية في هذا التخصص ورصد للتجارب والخبرات العالمية، ومعرباً عن أمله في أن تسهم النسخة الأولى لهذا المؤتمر والتي تتبناها الجامعة في تطوير السلوك الصحي والنشاط البدني والرياضي لكافة فئات المجتمع وتجسيد دور الجامعات في تجسيد رؤية المملكة 2030 والمضي قدمًا في تحقيقها من خلال الدور الفعال للجامعات.وقال معالي مدير الجامعة : الحياة الجامعية ممتعة إلا أن واقعها يمتزج بالكثير من المتطلبات والتحديات سواء للقائمين على إدارتها أو لطلابها، وأن أساس العمل يقوم على توفير بيئة متكاملة تدمج بين متطلبات الحياة الجامعية الأكاديمية بطبيعتها النظرية والتطبيقية، التي تؤمن للطلاب والطالبات مهارات سوق العمل المحلي والدولي للمنافسة بقوة على فرص العمل في الداخل والخارج .من جهته أوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي نائب رئيس المؤتمر رئيس اللجنة التحضيرية الدكتور عادل بن عايد الشمري أهمية البحث العلمي في جامعات المملكة ودوره في رقي العملية التعليمية والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ وجميع برامج التحول الوطني.واستعرض أهمية دور علم النفس الرياضي للارتقاء بالمستوى الرياضي في الأندية الرياضية والمنتخبات الوطنية والرعاية النفسية للرياضيين وغيرهم .وبين الشمري أن جامعة حفر الباطن تولي برامج الدراسات العليا والبحث العلمي اهتماماً كبيراً ، مؤكداً أهميتها في تحقيق انطلاقة تعليمية رائدة للتميز والمنافسة عالمياً، وأن العمل يتم بشكل متواصل لتوفير البيئة المناسبة للتعليم والبحث العلمى.وأشار الشمري إلى أن المؤتمر يعد باكورة لفعاليات ومؤتمرات علمية قادمة في جميع المجالات العلمية والبحثية بالجامعة من شأنها أن تسهم في تنمية الاتصالات الثقافية والعلمية بين الجامعة والجامعات والهيئات العلمية ومراكز البحث العلمى المحلية والاقليمية والعالمية.من جانبه أوضح عميد كلية الآداب ورئيس قسم التربية البدنية والرياضية بجامعة حفر الباطن مدير المؤتمر الدكتور أحمد بن عبد الرحمن الحراملة أهمية المؤتمر ورؤيته ورسالته وأهدافه ومحاوره العلمية، مؤكداً أن مجال علم النفس الرياضي التطبيقي أحد أهم فروع التربية البدنية وعلوم الرياضة، وأن استخدامات هذا العلم يعول عليها بشكل كبير في الدول المتقدمة لتحقيق الانجاز الرياضي سواء على المستوى الفردي أو على مستوى الأندية الرياضية والمنتخبات الوطنية.وفي ختام المؤتمر دشن معالي مدير الجامعة الموقع الإلكتروني للمؤتمر (www.asp-ksa.com) ، موجهاً الدعوة لجميع الباحثين والخبراء والمهتمين في مجال التربية البدنية وعلوم الرياضة لحضور المؤتمر .//انتهى//00:19ت م0264