الرياض 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واسزكت الجمعية العمومية للنادي الأهلي ، المهندس أحمد بن بكر الصائغ رئيساً لمجلس إدارة النادي لأربعة أعوام مقبلة .وتضم القائمة التي تقدمها الصائغ أعضاء لمجلس إدارة النادي وهم، عبدالصمد القرشي، والدكتور وائل الحلبي، وأيمن المدني، وياسر محروس، وغسان نبيل نصيف، وعمار فاروق زهران.ويتسلم الأمير منصور بن مشعل بن عبدالعزيز مهام الإشراف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي ، حيث اعتمد سموه الأجهزة الإدارية لفرق كرة القدم بالنادي ، التي ضمت محمد شلية إدارياً للفريق الأول، وماجد الطويرقي مديراً للفريق الأول، وأحمد بامعوضة مديراً تنفيذياً لكرة القدم، ومحمد الحارثي مديراً لقطاع الناشئين والشباب.// انتهى //00:21ت م0265