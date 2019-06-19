رياضي / المدير الفني الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرباً لفريق الأهلي لموسمين
الأربعاء 1440/10/16 هـ الموافق 2019/06/19 م واس
الرياض 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واس
تعاقد نادي الأهلي مع المدير الفني الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين .
وأشرف برانكو إيفانكوفيتش على تدريب عدد من الأندية الأوروبية والآسيوية، وأبرزها دينامو زغرب، شاندونغ لونينغ الصيني، الاتفاق السعودي، والوحدة الإماراتي، كذلك درب المنتخب الإيراني في منافسات كأس العالم .
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