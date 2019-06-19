الرياض 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واستعاقد نادي الأهلي مع المدير الفني الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين .وأشرف برانكو إيفانكوفيتش على تدريب عدد من الأندية الأوروبية والآسيوية، وأبرزها دينامو زغرب، شاندونغ لونينغ الصيني، الاتفاق السعودي، والوحدة الإماراتي، كذلك درب المنتخب الإيراني في منافسات كأس العالم .// انتهى //00:33ت م0269