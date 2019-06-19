رياضي / أنمار الحائلي رئيساً لنادي الاتحاد
الأربعاء 1440/10/16 هـ الموافق 2019/06/19 م واس
الرياض 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واس
أعلن نادي الاتحاد اليوم عن تزكية المرشح أنمار الحائلي برئاسة النادي لمدة 4 سنوات، ليخلف الإدارة المكلفة السابقة بقيادة لؤي ناظر، الذي أبدى عدم الاستمرارية وقرر دعم المرشح الجديد.
ويضم مجلس إدارة نادي الاتحاد بجانب الرئيس أنمار الحائلي ، أحمد كعكي نائباً للرئيس ، والأعضاء فيصل التركي وإبراهيم بخيت وعبدالوهاب عابد وممدوح الحربي ولؤي غلاييني وأحمد عمر وحسن باروم.
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