الرياض 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واسأعلن نادي الاتحاد اليوم عن تزكية المرشح أنمار الحائلي برئاسة النادي لمدة 4 سنوات، ليخلف الإدارة المكلفة السابقة بقيادة لؤي ناظر، الذي أبدى عدم الاستمرارية وقرر دعم المرشح الجديد.ويضم مجلس إدارة نادي الاتحاد بجانب الرئيس أنمار الحائلي ، أحمد كعكي نائباً للرئيس ، والأعضاء فيصل التركي وإبراهيم بخيت وعبدالوهاب عابد وممدوح الحربي ولؤي غلاييني وأحمد عمر وحسن باروم.// انتهى //00:33ت م0270