رياضي / السويسري فيدرر يصعد للدور الثاني ببطولة هاله لكرة المضرب
الأربعاء 1440/10/16 هـ الموافق 2019/06/19 م واس
دوسلدورف 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واس
تأهل السويسري روجيه فيدرر إلى الدور الثاني ببطولة هاله لكرة المضرب بفوزه على الأسترالي جون ميلمان بنتيجة 7 / 6 و6 / 3 اليوم في الدور الأول من البطولة.
ويسعى فيدرر للتويج بلقبه العاشر في البطولة ، وسيلتقي فيدرر في الدور التالي مع الفرنسي جو-ويلفريد تسونجا، الذي تغلب على مواطنه بنوا بيير بنتيجة 6 / 4 و7 / 5 كما حقق الألماني يان لينارد شتروف أول انتصار له في البطولة ذات الـ500 نقطة من خلال التغلب على الصربي لاسلو جيري 6 / 4 و6 / 4، وسيلتقي شتروف مع الروسي كارين خاشانوف المصنف الثالث في البطولة.
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