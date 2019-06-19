الرباط 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واسأعلن في العاصمة المغربية الرباط اليوم عن تنظيم جائزة الشارقة للإبداع العربي في شهر إبريل من العام 2020.وأوضح وزير الثقافة والاتصال المغربي محمد الأعرج أن تنظيم هذه الجائزة بالرباط يأتي في سياق العلاقات المتينة التي تجمع بين وزارة الثقافة والاتصال المغربية ودائرة الثقافة بالشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وكمحطة ثانية في مسار انفتاح هذه الجائزة على أقطار عربية أخرى.وأضاف أن المغرب يدعم كل المساعي الهادفة إلى توسيع دائرة الإشعاع الثقافي العربي، وترسيخ قيم الإبداع لدى الشباب والناشئة، منوهًا باختيار حكومة الشارقة للمغرب لتنظيم حفل تسليم هذه الجائزة، بعد ما حظيت مدينة الرباط بشرف احتضان ملتقى الشارقة للسرد مطلع العام الجاري.يذكر أنه منذ انطلاق الجائزة في دورتها الأولى عام 1997، بلغ عدد الفائزين بها 400 فائزًا من الوطن العربي، وعدد الإصدارات المطبوعة 400 إصدار ضمن الحقول الستة، وعدد المشاركين 850 مشاركًا من مختلف البلدان العربية.// انتهى //01:40ت م0275