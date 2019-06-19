نيويورك 15 شوال 1440هـ 18 يونيو 2019 م واسصعدت الأسهم الأمريكية اليوم واقترب المؤشر ستاندرد اند بورز 500 من مستوى قياسي مرتفع بعد أن جددت واشنطن محادثات التجارة مع بكين، مما عزز المعنويات فضلا عن تنامي ثقة المستثمرين بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا العام.وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 354.74 نقطة بما يعادل 1.36 بالمئة ليصل إلى 26467.27 نقطة، وزاد ستاندرد اند بورز 28.09 نقطة أو 0.97 بالمئة مسجلا 2917.76 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 108.86 نقطة أو 1.39 بالمئة إلى 7953.88 نقطة.// انتهى //04:33ت م0276