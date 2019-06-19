عام / الصحف السعودية
الأربعاء 1440/10/16 هـ الموافق 2019/06/19 م واس
الرياض 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
مجلس الوزراء يشدد على مخاطر التحزبات والانتماءات.. ومواجهة التطر
المملكة تؤكد دعمها وتمكينها للمرأة السعودية في مختلف المجالات
المملكة تؤكد على دورها المحوري في حفظ الوئام والسلام العالمي
أمير الباحة يستقبل وكيل وزارة الطاقة والصناعة
فيصل بن مشعل يزور محافظة الرس ويدشن مشاريع تنموية بقيمة تجازوت 253 مليون
«جود الإسكان»: تسديد إيجار المنزل عن 319 أسرة مستحقة
«طيران ناس» يفوز بجائزتي «سكاي تراكس» العالمية
وادي لجب: شلالات مائية وحدائق معلقة تمنح الزائرين المتعة والجمال
العامودي: انضمام المملكة لاتفاقية نيروبي لإزالة الحطام البحري يؤكد اهتمامها بالمحافظة على البيئة البحرية
جناح الشركة السعودية للصناعات العسكرية في معرض باريس الجوي يستقبل عددًا من الزوار
بدل ضرر وخطر للعاملين في الحقول والمعامل بالمساحة الجيولوجية
انفجارات متتالية من مخازن أسلحة لمليشيا الحوثي الإرهابية في شمال اليمن
«حزب الشيطان».. المقاومة بالمخدرات
مؤسس هواوي: سنفقد 30 مليار دولار من إيراداتنا بسبب الحظر الأميركي
نيوزيلندا: تحذير من تسونامي إثر زلزال عنيف بقوة 7,4 درجات
ديفيد بولوك لـ «الرياض»: الدوحة غير مؤهلة للوساطة مع إيران ولا أحد يثق
عرض أول لطائرة كهربائية لنقل الركاب في معرض باريس الجوي
بومبيو: الجنود في القيادة الوسطى جاهزون لأي تهديد تمثله إيران
ترمب يتوجه إلى فلوريدا لأطلاق حملته للانتخابات الرئاسية 2020
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