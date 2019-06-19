الرياض 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:مجلس الوزراء يشدد على مخاطر التحزبات والانتماءات.. ومواجهة التطرالمملكة تؤكد دعمها وتمكينها للمرأة السعودية في مختلف المجالاتالمملكة تؤكد على دورها المحوري في حفظ الوئام والسلام العالميأمير الباحة يستقبل وكيل وزارة الطاقة والصناعةفيصل بن مشعل يزور محافظة الرس ويدشن مشاريع تنموية بقيمة تجازوت 253 مليون«جود الإسكان»: تسديد إيجار المنزل عن 319 أسرة مستحقة«طيران ناس» يفوز بجائزتي «سكاي تراكس» العالميةوادي لجب: شلالات مائية وحدائق معلقة تمنح الزائرين المتعة والجمالالعامودي: انضمام المملكة لاتفاقية نيروبي لإزالة الحطام البحري يؤكد اهتمامها بالمحافظة على البيئة البحريةجناح الشركة السعودية للصناعات العسكرية في معرض باريس الجوي يستقبل عددًا من الزواربدل ضرر وخطر للعاملين في الحقول والمعامل بالمساحة الجيولوجيةانفجارات متتالية من مخازن أسلحة لمليشيا الحوثي الإرهابية في شمال اليمن«حزب الشيطان».. المقاومة بالمخدراتمؤسس هواوي: سنفقد 30 مليار دولار من إيراداتنا بسبب الحظر الأميركينيوزيلندا: تحذير من تسونامي إثر زلزال عنيف بقوة 7,4 درجاتديفيد بولوك لـ «الرياض»: الدوحة غير مؤهلة للوساطة مع إيران ولا أحد يثقعرض أول لطائرة كهربائية لنقل الركاب في معرض باريس الجويبومبيو: الجنود في القيادة الوسطى جاهزون لأي تهديد تمثله إيرانترمب يتوجه إلى فلوريدا لأطلاق حملته للانتخابات الرئاسية 2020// يتبع //06:08ت م0003