طوكيو 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واسأعلنت الحكومة اليابانية اليوم الأربعاء تراجع صادرات البلاد بنسبة 8ر7% في شهر مارس مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتصل إلى 8ر5 تريليون ين (8ر53 مليار دولار)، في هبوط للشهر السادس على التوالي، حيث انعكس التباطؤ الاقتصادي للصين على المصدرين اليابانيين.وتراجعت الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، بنسبة 7ر9% على أساس سنوي إلى 1ر1 تريليون ين، كما هبطت الواردات بنسبة 9ر0% إلى 5ر1 تريليون ين، حسبما ذكرت وزارة المالية في تقرير أولي.وانخفض إجمالي واردات اليابان بنسبة 5ر1% إلى 8ر6 تريليون ين، مما تسبب في عجز تجاري بقيمة 1ر967 مليار ين ، في أول عجز خلال أربعة أشهر، حسبما ذكرت الوزارة.وقفز الفائض التجاري لليابان مع الولايات المتحدة بنسبة 8ر14% مقارنة بالعام الماضي إلى 395 مليار ين، حيث نمت الصادرات بنسبة 3ر3% إلى 2ر1 تريليون ين وتراجعت الواردات بنسبة 6ر1% إلى 8ر792 مليار ين.// انتهى //07:10ت م0008