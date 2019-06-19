طرابلس 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على إجتماع رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق فايز السراج مع عضو المجلس أحمد حمزة أوضاع واحتياجات المناطق الجنوبية،مبينة أن الإجتماع إلى آخر المستجدات في غات والأوضاع الإنسانية في المدينة بعد أن اجتاحتها سيول وفيضانات وتسببت بهدم عدد من البيوت وتشريد مئات الأسر.وأشارت الصحف إلى لقاء نائب رئيس المجلس الرئاسى أحمد معتيق مع سفير مالطا تشارلز صاليبا، مبينة تأكيد السفير إلى رغبة بلاده في استمرار العمل المشترك مع حكومة الوفاق، في مختلف المجالات، وتفعيل عمل اللجان المشتركة، وأمله في عودة حركة النشاط التجاري والاقتصادي بين البلدين، وأن بلاده مستعدة لاستئناف عمل سفارتها في طرابلس.ونوهت الصحف إلى قرار وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، استئناف التعاون مع الجانب الفرنسي في الاتفاقات الثنائية، والمجالات التدريبية والأمنية،موجها إدارة العلاقات والتعاون الدولى ، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار وبما يخدم مصالح البلدين بعد وقف التعامل بالاتفاقيات الثنائية.وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع العسكرية ، مبينة تواصل العمليات العسكرية بين قوات الجيش وقوات حكومة الوفاق فى عدة محاور على تخوم العاصمة ، ومشيرة إلى حصيلة جديدة للقتلى والجرحى حيث وصل عدد القتلى 694 قتيل بينهم بينهم 41 مدنياً، و4012 جريحًا، بينهم 135 مدنيًا، كما نزح أكثر من 95 ألف شخص من مناطق الإقتتال .وعرجت صحف ليبيا على تصريحات رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، ووصفه الأوضاع في ليبيا بأنها «حساسة للغاية» حيث ينطلق في الغالب المهاجرون من هناك، لافتا إلى أنه يوجد في ليبيا صراع من نوع خاص، لكننا نعمل مع خفر السواحل الليبي للتصدي للمتاجرين بالبشر.// انتهى //07:45ت م0009