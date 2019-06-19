الباحة 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة، شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، على دعمها واهتمامها بالمشاريع والمنشآت الاستثمارية والسياحية، مؤكدًا أن التطوير السياحي لا يتم إلا بالإكثار من المشاريع السياحية النوعية.وأكد سموه في تصريح صحفي خلال زيارته أمس لمنتجع الأرض الخضراء ببني سار ،أن الأبواب مفتوحة لأي مستثمر يرغب في الاستثمار بالمنطقة لتسهيل جميع الإجراءات لتنفيذ المشاريع الاستثمارية والسياحية، مشيرًا إلى أن هذا المنتجع ما هو إلا بداية لمشاريع أكبر ستشهدها منطقة الباحة، متمنيًا للمستثمر التوفيق.وتطلع سمو أمير الباحة إلى تنفيذ المزيد من المشاريع الاستثمارية والسياحية بالمنطقة في ظل الفرص الاستثمارية الواعد بالمنطقة، مؤكدًا أن الهدف الأكبر الذي يتطلع له سموه هو تنفيذ مشاريع سياحية كبرى إلى جانب هذه المشاريع تخدم المنطقة وتخدم السياحة في المملكة.ولدى وصول سموه مقر المنتجع قام بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع، ثم تجول به مستمعًا إلى شرح من مالك المشروع المستثمر ناصر بن سعيد الزهراني، عن المنتجع الذي تم تنفيذه على مساحة 7000 متر مربع وبتكلفة تجاوزت عشرين مليون ريال.وبين أن المنتجع يظم 15 وحدة سكنية مكونة من ثلاثة نماذج كبير ووسط وصغير، كل وحدة لها حديقة خاصة في الخلف مع موقف سيارة خاص بها، بالإضافة إلى حديقة عامة تظم طاولات وجلسات ونافورتين وستة شلالات وملاهي أطفال مجانية، ومكتب استقبال على مدار 24 ساعة، مشيرًا إلى أن المنتجع يشمل قاعة اجتماعات وصالة طعام تتسع لـ 70 شخصًا ومطبخًا، إلى جانب المرافق الأخرى.وشاهد سموه خلال الجولة أحدي الوحدات بالمنتجع وما تضمه من مكونات، فيما سلم سموه الرخصة السياحة لمالك المنتجع.رافق سموه في الزيارة مدير شرطة منطقة الباحة اللواء وليد بن حمزة الحربي ومدير عام مكتب سمو أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري .// انتهى //10:36ت م0023