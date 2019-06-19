الجبيل 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واسكشفت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بإدارة الإنشاءات أمس، عن إحصائية السلامة للربع السنوي الأول من العام الجاري 2019 م لمشاريعها البالغ عددها 112 مشروعًا, تضمنت إقامة 1102 ورشة عمل و3168 جولة تفتيشية، حققت خلالها 3,744,480 ساعة عمل بدون أي إصابة.وأوضحت الهيئة الملكية بالجبيل تحقيق هذا القدر من ساعات العمل دون الوقوع في حوادث، يعد إنجازًا ونجاحًا يسجل للهيئة الملكية بالجبيل في بناء بيئة سليمة، مشيرة إلى أن الهيئة الملكية في الجبيل وينبع تمتلك نظامًا لإدارة الصحة والبيئة والسلامة الأمر الذي يمكنها من تحديد الأهداف ومراجعتها والقيام بشكل دوري بتقييم المخاطر وتعريف المتعاملين مع الهيئة الملكية بالجبيل بمعايير السلامة وذلك لمواءمة عملياتهم مع معايير الهيئة الملكية في تطبيقات السلامة.وأفاد مدير إدارة الإنشاءات المهندس عبد الله محمود كاشغري، أن الهيئة الملكية للجبيل وينبع تؤمن بأهمية سياسة توفير متطلبات السلامة في المشاريع وذلك للمحافظة على أرواح العاملين وأداء الأعمال باحترافية عالية لإنجاز الأعمال حسب ما تقتضيه الأنظمة المحلية والدولية.//انتهى//10:47ت م0027