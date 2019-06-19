بريدة 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واستقدم بلدية مركز البصر غرب بريدة خدماتها لزوار المهرجان المقامة فعالياته في حديقة الأمير فيصل بن مشعل بالبصر، كإيجاد لوحات ارشادية وتوعوية متعددة، و تهيئة وتنظيم مواقف السيارات وتجهيز وصيانة المرفقات، والمصليات، والجلسات العائلية الخاصة وإيجاد حراسات أمنية .من جانبه بيّن المشرف العام على المهرجان فواز الخمشي، أن البلدية تقدم خدمات متنوعة لزوار المهرجان، وتسعى جاهده لإظهار هذه الحدث بالصوره الملائمة التي ترضي زوار المهرجان بمختلف اهتماماتهم، مقدماً شكره لرئيس مركز البصر محمد المحيميد، على حرصه ومتابعته المستمره لكل ما من شأنه إيجاد متنفس ملائم للأسر وزوار المهرجان .لافتاً أن المهرجان يحظى بمتابعة واهتمام من سمو أمير القصيم وسمو نائبه، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والاهلية والاجتماعية والخيرية.// انتهى //10:54ت م0031