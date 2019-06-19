سكاكا 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واسأعلنت مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الطبية لخدمة المناطق الشمالية فتح باب القبول في برنامج الإيفاد الداخلي للأطباء في مرحلة الإقامة بتخصصات الطب الباطني و الجراحة التجميلية والترميمية والتخدير وطب الطوارئ وجراحة المسالك البولية والأمراض الجلدية والعناية المركزة للبالغين والنساء والولادة، على أن يكون المتقدم سعودي أو سعودية الجنسية وأن يكون حاصلًا على شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة العامة، وألايقل المعدل التراكمي عن 3.5 من 5 وكذلك اجتياز امتحان الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وأن يجتاز المقابلة الشخصية.كما أعلنت المدينة فتح باب القبول في برنامج الابتعاث الخارجي لمرحلة البكالوريوس في تخصص التمريض، لحاملي شهادة الثانوية العامة ببحيث يكون المتقدم سعودي أو سعودية الجنسية، وألاتقل نسبة الثانوية العامة عن 90 %، ونسخة من معادلة الشهادة أو المؤهل من وزارة التعليم إذا كانت من جهة خارج السعودية، وألايكون قد مضى على حصوله على الشهادة الثانوية أكثر من ثلاث سنوات، ويجب أداء اختبار القدرات العامة وكذلك الاختبار التحصيلي وأن يجتاز درجة النسبة الموزونة 82 % وكذلك اجتياز المقابلة الشخصية.وأوضحت أن شروط قبول حاملي شهادة الدبلوم لتخصص التمريض أن يكون المتقدم سعودي أو سعودية الجنسية، وألا يقل المعدل التراكمي عن 3.5 من 5، ونسخة من معادلة الشهادة أو المؤهل من وزارة التعليم إذا كانت من جهة خارج السعودية، وكذلك الحصول على درجة اللغة الإنجليزية المطلوبة 4 IELTS ، 45 TOEFL “IBT” ، 67 STEP، وأن يجتاز المقابلة الشخصية.وبينت إدارة الشؤون الأكاديمية أن تقديم جميع المستندات يتم من خلال الموقع الإلكتروني لمدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الطبية، خلال فترة التقديم من يوم الأحد الموافق 23 / 9 / 2019 م حتى نهاية يوم الخميس الموافق 4 / 7 / 2019 م، مؤكدةً على ضرورة التأكد من رفع المستندات والأوراق المطلوبة أثناء التقديم، وسيتم استبعاد الطلب في حال رفع المرفقات في غير المكان المخصص لها عند تعبئة نموذج الطلب، وسيتم التواصل مع المرشحين من خلال البريد الإلكتروني وعند وجود استفسار يمكن التواصل مع إدارة الشؤون الأكاديمية عبر البريد الإلكتروني: ST@pmmc.med.sa .// انتهى //10:55ت م0032